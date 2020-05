Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca „este timpul sa anexam parti din Cisiordania”, intr-un discurs rostit in fata parlamentului reunit pentru un vot de incredere in guvernul de uniune nationala cu formatiunea lui Benny Gantz, informeaza Agerpres.

- Intr-un raport al armatei israelieni se arata ca sergentul Amit Ben Ygal, de 21 ani a fost ucis marti de o piatra lansata in directia sa de un Palestinian. Evenimentul tragic a avut loc in nordul Cisiordaniei ocupate, in cursul unei operatiuni in apropiere de satul Yabad, din vestul Jeninului. O purtatoare…

- Ministrii de Externe ai statelor membre ale Ligii Arabe au condamnat joi, intr-o reuniune prin videoconferinta, planul israelian de anexare a unor parti din Cisiordania ocupata, pe care-l considera o ”noua crima de razboi” impotriva palestinienilor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Un proiect…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters. Palestinienii…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat luni formarea unui guvern de uniune nationala intre premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si Benny Gantz, considerand ca este favorabil "anexarii" unor zone din Cisiordania si amenintand astfel "solutia cu doua state", relateaza AFP. "Formarea unui guvern israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat duminica sa anexeze rapid parti din Cisiordania ocupata daca va castiga luni alegerile legislative cruciale pentru supravietuirea sa politica, relateaza AFP. "Am patru misiuni principale pentru perioada imediat urmatoare", a afirmat premierul in exercitiu…

- Autoritatile israeliene au aprobat constructia a aproape 1.800 de noi locuinte in coloniile din Cisiordania, teritoriul palestinian ocupat, la mai putin de o saptamana de alegerile legislative, cruciale pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, informeaza joi AFP potrivit Agerpres.…