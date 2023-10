Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Autoritațile israeliene au decis evacuarea a 28 de comunitați din apropierea graniței cu Libanul. In același timp, este așteptata deschiderea punctului de trecere de la Rafah, de la granița Fașiei Gaza cu Egiptul. Israelul și Hamas au negat informațiile aparute in presa internaționala privind o incetare…

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Israelul a reluat duminica alimentarea cu apa in sudul Fasiei Gaza, dupa o intrerupere de sapte zile ordonata ca represalii la atacul Hamas asupra teritoriului israelian, informeaza AFP citat de Agerpres.ro 39; 39;Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul Benyamin Netanyahu…

- ''Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul (Benyamin) Netanyahu si de presedintele (american) (Joe) Biden, va impinge populatia civila spre sudul Fasiei'', a declarat ministrul israelian al energiei, Israel Katz, intr-un comunicat.Municipalitatea din Beni Souheila (sudul…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…