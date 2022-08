Stiri pe aceeasi tema

Israelul a acceptat un armistitiu propus de Egipt in Fasia Gaza, pe fondul noii escaladari armate cu gruparea Jihadul Islamic, au indicat duminica surse de securitate egiptene citate de Reuters si AFP.

Armata israeliana a asigurat sambata seara ca i-a neutralizat pe liderii 'militari' ai gruparii Jihadul Islamic din Fasia Gaza in timpul operatiunilor care, potrivit autoritatilor enclavei palestiniene, au facut peste 20 de morti, inclusiv copii, informeaza duminica AFP, potrivit Agerpres.

Sirenele de alarma au rasunat duminica in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana, citata de France Presse.

Rusia s-a declarat sambata "profund ingrijorata" de schimburile de focuri dintre armata israeliana si Jihadul Islamic palestinian in Fasia Gaza, chemand ambele parti la retinere, relateaza France Presse.

Armata israeliana continua, sambata, atacurile asupra pozitiilor islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, bilantul victimelor ajungand la 11 morti si zeci de raniti, in timp ce grupul fundamentalist Jihadul Islamic a lansat peste 160 de rachete spre Israel.

Israelul are dreptul sa isi asigure apararea, a transmis vineri seara Administratia de la Washington, referindu-se la operatiunea militara israeliana impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza, dar Statele Unite au initiat contacte diplomatice si indeamna partile sa revina la calm.

Armata israeliana a lansat, vineri, atacuri asupra unor pozitii islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul riscurilor teroriste generate de grupuri fundamentaliste, in special de organizatia Jihadul Islamic.

Israelul a anuntat marti ca intentioneaza sa majoreze numarul de permise de lucru acordate locuitorilor din Fasia Gaza si de noi autorizatii de construire in Cisiordania ocupata, gesturi menite sa "restabileasca increderea" in relatia cu palestinienii, informeaza AFP.