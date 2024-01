Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat luni seara infiintarea a doua puncte de control suplimentare pentru inspectia ajutorului umanitar international inainte de intrarea acestuia pe teritoriul palestinian prin punctul de trecere de la Rafah, transmite AFP, citat de Agerpres.Acest punct de trecere a frontierei…

- Iordania a trimis ajutoare in Gaza pe calea aerului. Pachetele au fost parașutate in nordul regiunii, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Regele Iordaniei a anunțat, prin intermediul aplicației X, ca țara sa a parașutat un ajutor medical urgent in Gaza. Regele Abdullah a dezvaluit ca un…

- Treizeci si trei de camioane incarcate cu ajutoare umanitare au intrat duminica in Gaza prin punctul de trecere Rafah de la granita cu Egiptul, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Acesta a fost cel mai mare convoi care a intrat in teritoriul palestinian asediat de la…

- Casa Alba a promis un „flux continuu” de ajutoare in Gaza, dupa ce un al doilea convoi a intrat duminica, iar Israelul a continuat sa bombardeze enclava pana la primele ore ale zilei de luni, transmite Reuters.

- Un al doilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat duminica in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, indreptandu-se spre Fasia Gaza, potrivit surselor de securitate si umanitare egiptene de la Rafah, citate de Reuters. Un total de aproximativ 17 camioane care transportau provizii…

- In continuarea informatiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca in cursul acestei zile, potrivit informatiilor MAE, punctul de frontiera de la Rafah, dintre Fasia Gaza si Republica Egipteana, s a deschis…

- Camioanele care transporta ajutoare umanitare pentru Fișia Gaza au inceput sa circule prin punctul de trecere Rafah de la granița cu Egiptul, informeaza BBC. Pina in prezent, Israelul a permis doar 20 de camioane sa intre in Gaza, in timp ce ONU afirma ca este nevoie de cel puțin 100 de camioane pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o noua actualizare privind situația de securitate din Israel. Astfel, in ziua de 18 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene Tel-Aviv - Chișinau, au revenit 233 de cetațeni moldoveni și au plecat 48 de cetațeni, anunța reprezentanții…