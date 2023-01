Israelul cere alianței NATO să fie mai aspră cu regimul iranian Presedintele israelian Isaac Herzog a cerut joi membrilor NATO sa isi inaspreasca abordarea fata de regimul iranian, care este implicat in furnizarea de drone Rusiei pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni de Ziua Unitatii si si-a exprimat increderea ca tara sa va iesi victorioasa in detrimentul Rusiei, transmite duminica dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…

- Sanctiunile sportive impuse Rusiei si Belarus din cauza invaziei Ucrainei trebuie sa fie mentinute cu fermitate si in 2023, a insistat, vineri, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care incarneaza rezistenta Ucrainei in fata invaziei Rusiei, a fost desemnat personalitatea anului 2022 de catre revista americana Time, care aduce un omagiu ”spiritului Ucrainei”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca peste sase milioane de gospodarii ucrainene sunt, inca, afectate de pene de curent, dupa atacurile sistematice de miercuri ale Rusiei asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regimul de la Kiev merita cea mai dura pedeapsa pentru atrocitați precum impușcarea soldaților ruși luați prizonieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zeleski, trebuie sa se prezinte in fața tribunalului, a declarat președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, pe canalul sau de Telegram.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi seara ca cel putin 41 de localitati din sudul Ucrainei au fost eliberate dupa decizia Rusiei de a se retrage in partea de est a fluviului Nipru si a schitat obiectivele Ucrainei in conflict, mentionand inclusiv diplomatia, relateaza CNN,…