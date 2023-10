Stiri pe aceeasi tema

- Portelicopterul amfibie Tonnerre se indrepta joi spre estul Mediteranei pentru a sprijini spitalele din Gaza, care se lupta sa faca fața numarului mare de victime ale atacurilor aeriene israeliene, in condițiile in care combustibilul și proviziile medicale sunt insuficiente, scrie Reuters, informeaza…

- Trupele israeliene se pregatesc pentru o invazie terestra a Fașiei Gaza și vor avea de partea lor „elementul surpriza”, a declarat marți comandantul Brigazii a 13-a a armatei israeliene, locotenentul-colonel Tomer Greenbaum. „Vom veni cu o forța concentrata, cu toate capacitațile avansate de care dispunem…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- Cel putin 4.137 de palestinieni au fost ucisi in bombardamentele israeliene de la inceputul razboiului intre Israel si gruparea islamista Hamas, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza.

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…