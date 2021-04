Israelul acuză Iranul că îi ademeneşte cetăţenii pe Instagram pentru a-i răpi Serviciile secrete israeliene au acuzat luni Iranul de crearea unor conturi false de femei cu scopul de a ademeni si rapi cetateni israelieni, dupa ce Teheranul a amenintat cu o riposta la un presupus atac impotriva centrului nuclear din Natanz, atac pe care il atribuie Israelului, relateaza AFP.



Potrivit Shin Beth, serviciul israelian de securitate interna, care afirma ca a efectuat o ancheta impreuna cu Mossad (serviciul israelian de informatii externe), responsabili iranieni au creat pe Instagram "profiluri fictive de femei care pretind ca lucreaza in comertul international sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene - transmite EFE si Agerpres. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca,…

- Autoritataile iraniene au arestat un ”spion israelian”, dezvaluie site-ul Clubul Tinerilor Jurnalisti, care citeaza un oficial de Ministerul iranian al Informatiilor, relateaza Reuters, potrivit News.ro.”Un spion israelian a fost arestat în provincia iraniana Azerbaidjanul…

- Israelul a bombardat cel puțin 12 nave ce se îndreptau catre Siria în ultimii doi ani, majoritatea acestora transportând petrol din Iran, scrie The Guardian.Atacurile au inclus și plasarea de mine navale în Marea Roșie și alte regiuni ale lumii, potrivit mai multor oficiali…

- Israelul a amanat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca in teritoriul israelian si in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa inceapa duminica, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Campania "a fost amanata pana…

- Israelul a amânat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca în teritoriul israelian si în coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa înceapa duminica, transmit EFE și Agerpres.Campania "a…

- Facebook Messenger a cazut din nou, utilizatori din întreaga lume raportând joi seara ca nu mai pot folosi aplicația.Peste 5.000 de utilizatori din întreaga lume au raportat pâna la aceasta ora probleme cu aplicația de mesagerie pe site-ul Downdetector.Potrivit…

- Omul de stiinta iranian asasinat lânga Teheran în luna noiembrie a fost ucis cu o arma de o tona introdusa clandestin pe bucati de serviciul secret israelian Mossad, conform unor dezvaluiri publicate miercuri de site-ul saptamânalului The Jewish Chronicle, citat de Agerpres.Citând…

- Mohsen Fakhrizadeh a fost asasinat la sfarșitul lui noiembrie, iar publicația The Jewish Chronicle scrie ca in operațiune au fost implicați 20 de agenți, cetațeni israelieni și iranieni. Omul de stiinta iranian asasinat langa Teheran in luna noiembrie a fost ucis cu o arma de o tona introdusa clandestin…