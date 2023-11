Calificarea la Euro 2024 i-a adus selecționerului Edi Iordanescu un plus de imagine, de recunoaștere și o mare bucurie. Imediat dupa meciul cu Israel, tehnicianul s-a aratat extrem de bucuros pentru indeplinirea obiectivului și a profitat de moment sa bata obrazul contestatarilor. „O bucurie fara margini, zilele urmatoare vom constientiza. Sunt mandru de baieti! Am crezut in ei si au demonstrat ca au valoare, caracter, au demonstrat ca sunt un grup imbatabil, pentru ca suntem imbatabili in aceasta campanie. Ne dorim sa ramanem asa. Aceasta calificare s-a construit cu fiecare decizie si cu fiecare…