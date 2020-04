Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul fostului opozant israelian Benny Gantz pentru a forma un guvern a expirat in cursul noptii de luni spre marti, in timp ce negocieri cu premierul Benjamin Netanyahu aveau loc la Ierusalim pentru a incerca sa alcatuiasca un guvern "de uniune nationala si de urgenta" in plina criza a coronavirsului,…

- Scena politica israeliana este scena unor framantari de ceva timp. Framantarile au dus la trei tururi de alegeri, toate ramase fara un caștigtor detașat. In acest context presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a insarcinat luni pe liderul Benny Gantz, reprezentantul centrului, rivalul premierului…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat luni pe liderul Benny Gantz, reprezentantul centrului, rivalul premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, sa formeze un nou guvern, cu obiectivul de a scoate tara dintr-o indelungata criza politica si de a face fata noului coronavirus, relateaza…

