- Peste un milion de persoane din Israel au primit ambele doze de vaccin impotriva COVID-19, reprezentand mai mult de 10% din populatia tarii cu 9,2 milioane de locuitori, a declarat luni ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein, relateaza dpa.

- Israelul va fi prima țara care va emite pașapoarte de vaccinare persoanelor care s-au imunizat. Autoritațile au anunțat ca cei care vor avea acest document vor putea sa se intoarca in Israel din orice țara fara a mai sta in carantina. Israelul este țara care a vaccinat pana acum cel mai mare procent…

- De la debutul campaniei de vaccinare in masa din Regatul Unit al Marii Britanii au fost vaccinate aproximativ doua milioane de persoane. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, la BBC…

- In Israel aproape 1.500.000 de persoane au primit, pana acum, prima doza a vaccinului Pfizer, a anunțat miercuri ministrul sanatații, Yuli Edelstein. Marti au fost inoculate aproximativ 115.000 de persoane. Ministrul sanatații a cerut din nou populației sa respecte instrucțiunile de sanatate publica.…

- Autoritațile americane au anunțat ca s-a atins pragul a un milion de persoane vaccinate impotriva Covid-19. Cu toate acestea obiectul propus pentru 2020 este departe de a fi atins. directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA (FDA), a anunțat, miercuri, ca un milion de americani…

- Benjamin Netanyahu, premierul statului Israel, a devenit sambata primul cetatean din aceasta țara care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus,…