Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele islandez, Gudni Johannesson, se indrepta sambata noaptea spre o realegere triumfala cu peste 90% din voturi, potrivit rezultatelor partiale, unicul sau adversar recunoscandu-si infrangerea, scrie AFP, potrivit Agerpres.Dupa cum a fost prevazut de sondaje, actualul sef al statului,…

- Presedintele islandez, Gudni Johannesson, se indrepta sambata noaptea spre o realegere triumfala cu peste 90% din voturi, potrivit rezultatelor partiale, unicul sau adversar recunoscandu-si infrangerea, scrie AFP. Dupa cum a fost prevazut de sondaje, actualul sef al statului, profesor universitar si…

- Sambata la ora 9 a.m. (locala si GMT) in Islanda se deschid urnele pentru alegerile prezidentiale. Presedintele in exercitiu, Gudni Johannesson, este favorit in sondajele de opinie, cu peste 90% din intentiile de vot, informeaza AFP. Sunt chemati sa aleaga seful statului 252.217 de islandezi,…

- Producatorii vranceni de vinuri au obținut șapte medalii de aur și doua de argint la ediția din acest an a Concursului IWCB Vinarium. Pe lista caștigatorilor se regasesc producatori consacrați din județ, precum Vincon, Crama Girboiu, Casa Panciu, Apcovin dar sunt și producatori noi, precum Vitisim Cotești,…

- Vicepresedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea, a comentat, vineri seara, fotografia cu premierul si mai multi ministri care mananca, beau si fumeaza intr-un birou de la Guvern, precizand ca a fost un moment de relaxare dupa obtinerea a 33 de miliarde de euro nerambursabili…

- Reprezentantii Complexului Energetic Rovinari au obtinut un acord de mediu pentru extinderea perimetrului carierelor Tismana I si Tismana II. Licenta a fost aprobata pana in 2020 ceea ce inseamna ca minerii din zona vor mai avea de lucru o buna perio...

- Studioul Universal a anuntat marti ca filmul de animatie "Trolls World Tour" a avut incasari de 100 milioane de dolari dupa difuzarea sa in premiera pe internet, una dintre putinele lansari care au avut loc in aceasta industrie dupa inchiderea cinematografelor din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Fortele loiale Guvernului libian de uniune nationala, cu sediul în Tripoli, au anuntat luni obtinerea controlului asupra a doua orase strategice care erau ocupate pâna acum de grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar, potrivit Mediafax."Fortele noastre au preluat controlul…