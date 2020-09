Stiri pe aceeasi tema

- Islanda, adversara Romaniei din semifinalele barajului pentru EURO, a fost invinsa in meciul disputat astazi in compania Angliei, scor 0-1. Toate meciurile din Liga Națiunilor de astazi pot fi urmarite aici Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura manșa…

- Suporterii fotbalului au parte de o veste buna legata de prezenta la meciurile de fotbal. Un prim campionat puternic, Anglia, da un semn consistent in acest sens. Pana acum in Ungaria, Serbia si Bulgaria s-au mai desfasurat, in perioada pandemiei, meciuri cu spectatori in tribune, dar experimentele…

- Guvernul de la Londra a publicat vineri o lista lunga de țari ai caror cetațeni sunt exceptați de la izolare, la intrarea pe teritoriul Angliei. Romania, Bulgaria sau Suedia, dar și SUA, Rusia sau Brazilia nu se afla pe aceasta lista.In jur de 60 de țari și teritorii, printre care majoritatea celor…

- UEFA a anunțat programul revizuit al Ligii Națiunilor, dupa decalarea partidelor internaționale din martie și amanarea EURO 2020 pentru vara viitoare, ca urmare a pandemiei COVID-19. Primele doua etape sunt programate in septembrie, Romania facand parte dintr-o grupa cu Austria, Norvegia și Irlanda…

- Comitetul Executiv UEFA a anunțat astazi, 17 iunie, datele de disputare ale jocurilor care vor stabili ultimele 4 participante la Campionatul European din vara viitoare. Astfel, partida pe care tricolorii o au programata in semifinala play-off-ului, in Islanda, va avea loc pe 8 octombrie 2020. In cazul…

- Ghinioanele se țin lanț de Florin Andone. Atacantul imprumutat de Brighton la Galatasaray a stat pe bara trei luni din cauza unei accidentari suferite in luna noiembrie a anului trecut, intr-un meci cu formația lui Marius Șumudica. Internaționalul roman s-a refacut complet in pauza provocata de coronavirus…