Stiri pe aceeasi tema

- „Laguna albastra”, un obiectiv turistic emblema pentru Islanda, s-a inchis din cauza unei acumulari de magma in solul din apropiere. Existența lavei alimenteaza temerea autoritaților in legatura cu o posibila eruptie, mai ales ca o serie intreaga de seisme au zguduit regiunea in care se afla, in ultimele…

- Consilierii locali din Valu lui Traian s au reunit astazi in sedinta extraordinara.Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian le propune alesilor locali sa aprobe proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,construire…

- Prin CU 2838 din data de 10 octombrie 2023, se doreste surpaetajarea imobilului Primaria Constanta a eliberat un certificate de urbanism pentru DCB Mamaia Development SRL, prin Bucovala Stelian, pentru investitia din Mamaia. Prin CU 2838 din data de 10 octombrie 2023, se doreste surpaetajarea imobilului…

- Elevii ar putea beneficia de acces gratuit la muzee, concerte si spectacole, precum si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice, un proiect in acest sens fiind initiat de USR.Proiectul USR isi propune sa modifice Legea invatamantului preuniversitar 198 2023 in sensul…

- Presedintele interimar al Camerei Dputatilor, Alfred Simonis, a fost prezent, miercuri, la o sedinta la Ministerul Dezvoltarii, in cadrul careia s-a mai facut un pas pentru construirea noului stadion al Timisoarei. La intalnire a participat si vicepresedintele PNL al CJ Timis, Alexandru Proteasa. Proiectul…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de compania Prota Tech SRL, prin Silistra Mirela, in judetul Constanta. Mai precis, APM Constanta a decis ca nu trebuie efectuata evaluarea impactului asupra mediului,…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, și vicepreședintele Szilagyi Robert-Istvan au participat marți, 3 octombrie, la recepția lucrarilor de reabilitare și modernizare a DJ 191D: Tusa – limita județul Cluj. Intervențiile pe tronsonul in lungime de 12,13 km au inclus modernizarea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, au semnat vineri, la Oradea, contractul de finantare pentru Campusul Scolar pentru Invatamant Dual, o investitie a Consiliului Judetean Bihor, anunta Consiliul Judetean. Finantarea pentru Campusul Scolar pentru…