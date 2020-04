Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns vineri la 98 de cazuri, in Alba Iulia, cu 8 mai mult decat joi, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. La nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost realizate aproximativ…

- Regatul Unit a inregistrat 938 de morti din cauza noului coronavirus in 24 de ore, bilantul total al pandemiei ridicandu-se la peste 7.000 de decese, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de AFP si Reuters. In total, COVID-19 a provocat in Regatul Unit moartea a 7.097 de persoane, potrivit…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns luni la 1.952, cu 192 de cazuri noi, potrivit informațiilor transmise la ora 13.00 de Grupul de comunicare strategica. Romania se afla astfel la o distanța de 48 de cazuri pana la intrarea in scenariul al patrulea al epidemiei. De la apariția…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- 186 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul in Romania a ajuns la 762 de persoane infectate, dintre care 79 au fost declarate vindecate și externate. Pana in acest moment, in Romania au murit 8 persoane din cauza noului virus, insa toate aveau boli cronice…

- Numarul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus in Regatul Unit se situeaza "probabil" intre 5.000 si 10.000 de persoane, a estimat joi guvernul britanic, anuntand noi masuri pentru stavilirea pandemiei, informeaza AFP.Daca numarul de cazuri inregistrate este de 590, "avem probabil…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.