Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat miercuri, decizional, proiectul prin care, in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de scoli, directorii interimari sunt numiti de catre consiliile de administratie ale scolilor si nu de inspectoratele scolare. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul care prevede ca, in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de scoli, directorii interimari sa fie numiti de catre consiliile de administratie ale scolilor si nu de inspectoratele scolare.

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de cei ai Poliției municipiului Dej au acționat in cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Dej, pentru combaterea delincvenței juvenile și asigurarea unui climat de siguranța in zona unitaților de invațamant preuniversitar și in incinta acestora. 21…

- Eveniment Concurs pentru directorii de școli, pe 27 iulie/ Iuliana Stancu, ISJ Teleorman: „Din 2008, pana in 2016, nu a fost organizat niciun concurs pentru funcția de director” mai 28, 2021 14:05 Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de joi, Ordonanța de Urgența pentru modificarea…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 27 mai 2021, Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat de presa. Modificarile vizeaza introducerea unor masuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere…

- Proiect USR PLUS pentru ca numirea directorilor unitatilor de invatamant sa se faca de catre Consiliul de Administratie, nu de catre Inspectoratul Scolar, in cazul in care postul nu este ocupat prin concurs USR PLUS a propus un proiect legislativ pentru ca numirea directorilor unitatilor de…

- ■ motivul: mobilizare pentru vaccinare Prefectul de Neamt, George Lazar, s-a intalnit, joi, 6 mai, cu primarii din judet si cu directorii unitatilor din invatamant, scopul fiind o mobilizare comuna pentru campania de vaccinare. “Am avut astazi o zi plina in care am reusit sa ma intalnesc cu aproape…