ISIS se teme de coronavirus. Organizația teroristă le-a cerut membrilor săi să stea departe de Europa ISIS se teme de coronavirus. Organizația terorista le cere militanților sai sa nu calatoreasca in Europa, pentru a nu se contamina cu COVID-19, noteaza Politico. In utima ediție a newsletter-ului ISIS, editorii care inainte de apariția pandemiei de coronavirus ii indemnau pe jihadiști sa organizeze atacuri teroriste in Occident, le cer acum „sa stea departe de pamantul epidemiei”. Ba mai mult, militanții ISIS sunt instruiți, print-o infografie, cum sa opreasca raspandirea bolii. Aceștia sunt sfatuiți sa aiba incredere in Allah și sa gaseasca in el refugiu in fața coronavirusului. Teroriștilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

