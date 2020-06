Stiri pe aceeasi tema

- Surse liberale au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca ministrul de Interne, Marcel Vela, urmeaza sa fie schimbat de la conducerea MAI, in urma conflictului pe care acesta l-a avut cu premierul Ludovic Orban si președintele Klaus Iohannis, in perioada sarbatorilor pascale.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a efectuat sambata, 9 mai, alaturi de Ludovic Orban, premierul Romaniei, și Nelu Tataru, ministrul Sanatații din Romania, o vizita la Unitatea de suport medical COVID-19 construita in incinta salii de sport a Universitații de Farmacie, Medicina, Științe și Tehnologie…

- Se implinesc 30 de zile de cand presedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenta. Șeful statului va emite, cel mai probabil marți, decretul pentru prelungirea acesteia cu 30 de zile. Opoziția pune insa condiții pentru a susține masura.

- Premierul i-a cerut ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa inceapa demersurile necesare, insa in baza unei "selectii riguroase", potrivit Hotnews.ro. "Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca,…

- Organizarea la termen a alegerilor locale a devenit o misiune cvasi-imposibila, considera Autoritatea Electorala Permanenta, in timp ce asupra alegerilor parlamentare planeaza un mare grad de incertitudine, afirma presedintele instituției, Constantin Mituletu - Buica.Intr-o scrisoare adresata…

- Schimbare la Ministerul Sanatatii Secretarul de stat Nelu Tataru ar urma sa preia conducerea Ministerului Sanatatii, dupa ce demisia lui Victor Costache a fost acceptata de premierul Ludovic Orban. Propunerea de înlocuire a ministrului sanatatii a fost deja trimisa la Cotroceni. Nelu…

- Romania va intra astazi in stare de urgența, iar președintele Klaus Iohannis urmeaza sa anunțe ce conține decretul prin care masura va fi impusa.Citește și: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui, nici macar sotului meu' Un grup de lucru, format…

- Al doilea premier desemnat din partea PNL sa formeze un guvern, Florin Cițu, și-a depus mandatul in plina epidemie de coronavirus și președintele Klaus Iohannis a acceptat. Dupa ce s-a intrat in faza II de COVID-19, a intrat și clasa politica in Faza III a crizei guvernamentale:PSD a spus…