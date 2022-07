Isărescu le aplică românilor încă o lovitură în „moalele capului”: veste despre mâncare, carburanţi şi gaze Conform BNR, rata anuala a inflației și-a accelerat creșterea in primele doua luni ale trimestrului II 2022 mai mult decat s-a anticipat, consemnand un salt in aprilie, pana la 13,76 la suta, de la 10,15 la suta in martie, urmat de o majorare moderata in luna mai, la 14,49 la suta. Cea mai mare parte […] The post Isarescu le aplica romanilor inca o lovitura in "moalele capului": veste despre mancare, carburanti si gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

