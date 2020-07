Stiri pe aceeasi tema

- ​Evoluțiile în planul sanatații publice continua sa genereze incertitudini fara precedent și riscuri majore la adresa perspectivei activitații economice și a funcționarii piețelor financiare, cu impact asupra stabilitații macroeconomice și a stabilitații financiare, susține Mugur Isarescu, Guvernatorul…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca restrictiile de activitati in domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa vietii si sanatatii oamenilor, iar acestea au fost limitate, nefiind oprit niciun santier. ‘Restrictiile de activitati in domeniul economic care au fost impuse…

- Raspandirea noului coronavirus este sub control in Republica Ceha si guvernul va continua redeschiderea prudenta a economiei, a declarat joi ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, transmite Reuters. Numarul de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus a ramas 100 in ultimele opt…

