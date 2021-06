Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va implini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel incat sa ii includa la exceptii si pe membrii Consiliului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , care la 1 august va implini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel incat sa ii includa la exceptii si pe membrii Consiliului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va implini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel incat sa ii includa la exceptii si pe membrii Consiliului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va împlini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel încât sa îi includa la exceptii…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Potrivit documentului, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, iar angajatii care isi…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la varsta de 70 de ani in institutii…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Astfel, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, insa pensionarii isi pot continua…

- Proiectul de lege care reglementeaza opțiunea de-a ieși la pensie la varsta de 70 de ani, și care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru cei care lucreaza la stat, a intrat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, ce va avea loc maine. Actul normativ prevede posibilitatea ca cei care indeplinesc…