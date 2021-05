Fostul premier britanic Tony Blair s-a pronuntat miercuri pentru crearea unei comisii de reconciliere, pe modelul celei constituite in Africa de Sud dupa apartheid, pentru a trata crimele comise in timpul perioadei sangeroase a ''tulburarilor'' din Irlanda de Nord, informeaza AFP. Blair a spus ca a incercat sa puna in practica o comisie, dar a precizat ca ''la acea vreme nu exista sprijin'' pentru aceasta idee. In opinia fostului lider laburist, aceasta comisie ar reprezenta un abordare mai buna decat urmarirea in justitie cu privire la crimele comise in perioada…