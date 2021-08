Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Irineu Darau a declarat, sambata, la prezentarea candidaturii sale la presedintia USR PLUS ca termenul care descrie prezenta formatiunii la guvernare este acela de "balama", adaugand ca trebuie recuperat "proiectul din mainile unor gasti acaparatoare conduse sau girate de Barna si Ciolos".…

- Senatorul Ambrozie-Irineu Darau si-a depus formal candidatura la presedintia USR PLUS, pentru ”un partid al membrilor, fara cenzura, clientelismul si ineficienta conducerii actuale”, arata un comunicat de presa al partidului. Darau mai precizeaza ca este un semnal de alarma candidatura fata…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna si-a exprimat speranta, vineri, ca la Congresul partidului sa existe "maturitatea" de a se alege cea mai buna optiune pentru conducerea formatiunii, adaugând ca un al treilea candidat este bine-venit."Am spus-o de fiecare data, USR PLUS…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. "Candidez pentru presedintia…

- Senatorul Irineu Darau și-a anunțat candidatura la președinția USR PLUS. „Imi anunț candidatura la președinția USR PLUS. Fac acest pas, deloc ușor pentru mine, fiindca la nivel personal consider ca USR PLUS nu e este intr-un punct deloc bun. Dupa patru ani de cand a fost creat acest partid, dupa o fuziune,…

- Fostul președinte USR Brașov în prezent senator, Irineu Darau și-a anunțat joi candidatura pentru funcția de președinte USR. Darau a declarat ca dorește sa intre în dezbateri reale cu contracandidații sai Dan Barna și Dacian Cioloș iar candidatura sa la șefia USR este o manusa aruncata celor…