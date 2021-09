Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Socialiștilor, fostul șef de stat Igor Dodon este surprins de afirmația Guvernatoarei Gagauziei, Irina Vlah, potrivit careia limba de stat a Republicii Moldova este limba romana. „Ce s-a intamplat acum nu știu, ea mereu spunea ca este limba moldoveneasca, are acum consilieri”, a declarat…

- Guvernatoarea Gagauziei, Irina Vlah, a venit cu un mesaj de felicitare in adresa cetațenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Intr-o postare pe Facebook, oficiala afirma ca „primii 30 de ani au fost plini de lecții, multe dintre care inca au ramas neinvațate”. „Ziua Independenței este…

- Concediu cu ceva emoții pentru un fost ministru al Transporturilor. A fost necesara intervenția medicilor constanțeni. Aflat in vacanța pe litoralul autohton, Ovidiu Silaghi ar fi ajuns la spitalul județean de urgența din Constanța. Totul, dupa ce s-ar fi inecat cu o bucata de usturoi, titreaza joi,…

- Aflat in concediu pe litoral, Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor in Guvernul Victor Ponta a ajuns de urgenta la spital. Aflat in concediu pe litoral, Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor in Guvernul Victor Ponta a ajuns de urgenta la spital, dupa ce s a inecat cu o bucata de…

- Karmen Simionescu a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Fiica lui Adrian Minune le-a dat serioase motive de ingrijorare fanilor, marturisindu-le public, pe rețelele de socializare, ca a lipsit in ultima perioada din mediul online din cauza ca nu s-a simțit prea bine din punct de vedere al sanatații.…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Leonid Oleinicenko, presedintele Federatiei de Fotbal din Republica Moldova. In cadrul intilnirii au fost discutate posibilitatile de utilizare a noului complex sportiv, construit la Comrat cu sprijinul conducerii Republicii Turcia, pentru desfasurarea…

- Izabela a fost transportata de urgența la spital deoarece noaptea trecuta a suferit doua atacuri de panica, astfel ca mama acesteia a intervenit și a povestit ca fata ei nu se afla la primele episoade de acest fel. Concurenta a avut nevoie sa fie transportata la spital și a necesitat ajutorul medicilor…

- Mama Ancai Serea a ajuns de urgența la spital. Cea care a dat vestea a fost chiar frumoasa șatena, pe rețelele de socializare. Soția lui Adi Sina le-a povestit internauților ce s-a intamplat, spunand ca cea care i-a dat naștere s-a simțit rau in ultimele zile.