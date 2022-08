Dupa o perioada intensa de munca, Irina și Razvan Fodor au intrat in concediu. Prezentatorii au plecat in vacanța, intr-un tur prin Europa, alaturi de Diana. Nu și-au rezervat nimic din timp, nu au avut parte de incident și d-au bucurat de fiecare aventura. In Ungaria, Croația, Slovenia și Italia au ajuns cei trei, cu mașina, pana acum. I-a impresionat mult lacul Balaton din Ungaria, dar și Veneția, orașul din Italia. „Nu am avut un plan clar de vacanța, așa ca ne-am urcat in mașina și am condus incotro am simțit. Am hotarat sa nu ne grabim, sa nu facem un scop din a ajunge din punctul “A” in…