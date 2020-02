Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…

- Pregatiți de inca o piesa de suflet? ADDA lanseaza „Daca”, un nou episod muzical care se regasește pe materialul „Arta, viața și iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil anul acesta. Versurile poarta semnatura ADDEI, iar piesa este un indemn incurajator și sincer adresat tuturor celor care nu cred…

- “January 24th.. This one is special ❤️” Postarea facuta pe contul de Instagram de norvegianul Kygo a generat un val uriaș de emoție in intrega lume. Motivul? Lansarea unui proiect emoționat la care a lucrat cu AVICII și Sandro Cavazza: „Forever Yours„. Chiar și artwork-ul pentru aceasta producție reprezinta…

- Adolescenții din noi vor fi extrem de bucuroși. Jonas Brothers, trupa reunita acum mai bine de un an a mai lansat un single. Se numește „What a Man Gotta Do„, iar dupa doar cateva ore de la lansare are peste 2 milioane de vizualizari. Jonas Brothers se afla in continuare in turneul de promovare a...…

- Anuntul a fost facut de vedeta prin intermediul retelei de socializare Instagram, acolo unde a postat mai multe filmulete prin care isi anunta fanii ca nu isi mai poate onora programul de Anul Nou. "Buna dimineata, dragii mei. Bine, mai putin buna pentru mine. Eu, care m-am trezit la spital, internata.…

- Deși Moș Craciun n-a ajuns inca pe meleagurile noastre, s-a ocupat Irina Rimes de primul cadou. Aceasta ne-a lasat sub brad un colind foarte frumos, „Galbena Gutuie„. In ultima emisiune a baieților Bogdan, Shurubel și Ionuț, Irina Rimes și echipa COSMOS ne-au colindat pe noi și pe ascultatorii Virgin…

- Neversea (Constanța) si Untold (Cluj-Napoca) se regasesc intre cele 27 de nominalizari la categoria Best Major Festival, rezervat manifestarilor cu un public de peste 40.000 de persoane, scrie Mediafax.ro. Electric Castle (Bonțida) si Summer Well (București) sunt pe lista evenimentelor pentru care se…