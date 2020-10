Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Iordache a primit supranumele Eroul de pe Wembley, datorita prestației sclipitoare de la remiza 0-0, din 1981, insa in octombrie 1980, cu el intre buturi, Romania bifa prima victorie all-time impotriva naționalei Albionului, 2-1, cu 80.000 de spectatori pe fostul "23 August". S-a nascut in 1950,…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a propus ca pe viitor programele multianuale de investiții sa fie obligatorii pentru toate partidele politice care conduc Romania, fie la nivel guvernamental, fie la nivel local. Ioan Balan considera ca doar așa Romania poate sa aiba in cațiva ani o ...

- Irina Rimes a ajuns in Romania, in 2013, fara nicio perspectiva, in afara visului de a face muzica. Lipsa banilor a obligat-o sa-si vanda piesele in Moldova, dar spune ca atunci, cand se chinuia sa se remarce, era la fel de fericita ca acum, cand e o cantareata cunoscuta pe ambele maluri ale Prutului

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de competenta, peste 20.800 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 252.000 de lei, ce urmau sa ajunga pe piata neagra din zona. In data de 24.08.2020, la nivelul Sectorului…

- Filmul documentar “30 de ani și 15 minute”, realizat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, inițiatorul campaniilor “#Șieu!”, “Romania vrea autostrazi” și al primului metru de autostrada din Moldova, va avea premiera in cadrul Festivalului Internațional de Film

- Un detasament format din 140 de militari apartinand Batalionului 2 Infanterie "Calugareni" din Brigada 1 Mecanizata "Argedava" si 21 de mijloace tehnice participa, in perioada 2 ndash; 27 august, la exercitiul multinational "Saber Junction 20" SJ20 , care se desfasoara in centrul de instruire Hohenfels…

- De la miezul noptii intra in vigoare o noua lista de state considerate zona galbena, iar persoanele care vin in Romania din aceste regiuni intra in carantina pentru 14 zile. Comitetul pentru Situatii de Urgenta a inclus pe aceasta lista 44 de tari, intre care Luxemburg, Moldova, Muntenegru, Macedonia…