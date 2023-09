Stiri pe aceeasi tema

- Proaspatul cuplu, Alin și Medana Oprea, au fost in lumina reflectoarelor de curand in nunta anului. Dar, cu mult timp inainte de a se casatorii, cei doi aveau sa primeasca o oferta de la producatorii America Express, numai ca aceștia au refuzat-o.

- Duminica seara, 27 august, a avut loc finala de la „Insula iubirii”, sezonul 7. Iata ce cupluri au ramas impreuna și cum s-a schimbat viața lor la 6 luni de la incheierea filmarilor.Cristina Rancov și Iulian Clonț au ramas impreunaCristina Rancov și Iulian Clonț formeaza unul dintre cele cinci cupluri…

- Finala Insula Iubirii – sezonul 7. Testul relatiei a ajuns la final, iar in editia difuzata duminica, 27 august 2023, la Antena 1, a sosit momentul adevarului pentru cupluri. Dupa 21 de zile petrecute pe insula, ceremonia finala a focului ii aduce fata in fata pe concurenti. Experienta alaturi de ispite…

- In ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a fost „ingenunchiat” de filmarile pe care le-a vazut cu Bianca Giurca la bonfire. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan la o noua ceremonie a focului. A fost momentul in care fiecare concurent a putut sa vada imagini cu partenera lui.…

- Emi și Cuza vor prezenta „iUmor”, sezonul 15, care va fi difuzat in curand la Antena 1, scrie a1.ro. Dupa plecarea lui Șerban Copoț, cei doi artiști preiau fraiele emisiunii. In urma cu cateva zile, Șerban Copoț a anunțat ca pleaca din emisiunea „iUmor”, din postura de prezentator. La momentul respectiv,…

- S-au terminat filmarile pentru America Express. Cine ar fi caștigat? Noul sezon al reality show-ului America Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile s-au desfașurat insa deja, iar recent s-au incheiat. Noua perechi de vedete și-au…

- Nou ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit o serie din prevederile noii legi a salarizarii, care in prezent se afla in discuție cu Banca Mondiala pentru a pregati simulari de impact. „Avem deja pregatit proiectul de lege . Trei variante de anexe in cazul profesorilor, dar și pe intreaga…

- Concurenții din acest sezon de la America Express s-au intors in țara, iar Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit și cu noi despre experiența vieții lor. Ce lecții au avut de invațat dupa toata aventura show-ului de la Antena 1 și care au fost cele mai mai provocari peste care au trebuit sa treaca.