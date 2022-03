Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu a obținut miercuri calificarea in turul al doilea de la Miami Open. Aflata pe locul 70 in ierarhia mondiala, sportiva noastra a trecut de americanca Hailey Baptiste (122 WTA, beneficiara a unui wild card).

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 1.000 Miami Open (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari.In turul intai, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, pe croata…

- Tanarul american a castigat turneul de la Indian Wells * Poloneza Iga Swiatek a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Iga Swiatek, care in semifinale a trecut de Simona Halep, s-a impus in ultimul act in fata sportivei elene Maria Sakkari, scor 6-4, 6-1, intr-o…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 30 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat, marti, in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Georgia Mariam Bolkvadze (locul 156 WTA, venita din calificari), scor 6-3, 6-1. Meciul…

- Simona Halep (locul 23 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse (locul 59 WTA), venita din calificari. Meciul a durat 69 de minute. Accederea in sferturi este recompensata cu…

- Irina Begu (locul 54 WTA) a fost invinsa, marti, de Daiana Iastremska (locul 146 WTA), din Ucraina, venita din calificari, in primul tur la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai. Romanca a fost invinsa cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3. Meciul a durat doua ore. Prezenta in primul tur la Dubai este recompensata…

- Elena-Gabriela Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Ruse a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (locul 105 WTA,) o jucatoare de asemenea venita din calificari, scor 6-2, 3-6, 6-4. Meciul a durat doua ore si 19…