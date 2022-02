Irina Begu (locul 54 WTA) a fost invinsa, marti, de Daiana Iastremska (locul 146 WTA), din Ucraina, venita din calificari, in primul tur la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai. Romanca a fost invinsa cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3. Meciul a durat doua ore. Prezenta in primul tur la Dubai este recompensata cu 1 punct WTA si 6.200 de dolari.Saptamana trecuta, Begu a jucat in semifinale la Sankt Petersburg. The post Irina Begu, eliminata in primul tur de la Dubai de o jucatoare venita din calificari appeared first on Puterea.ro .