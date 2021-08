Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu și Anett Kontaveit se dueleaza sâmbata, de la ora 20:00, în finala turneului "WTA 250" de la Cleveland. Meciul va fi transmis în direct pe Digisport 2 și LiveScore pe HotNews.ro.Irina Begu (74 WTA) si Anett Kontaveit (30 WTA, favorita 2) nu s-au mai întâlnit…

- Irina Begu (locul 74 WTA) și Anett Kontaveit (locul 30 WTA cap de serie 2), din Estonia, se vor intalni in finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Kontaveit a trecut in semifinale de spaniola Sara Sorribes Tormo, scor 6-3, 6-3, in timp ce Begu a invins-o pe polonez Magda Linette, scor…

- Irina Begu (30 de ani, 74 WTA) disputa astazi, de la ora 20:00, finala turneului WTA de la Cleveland. Adversara romancei e estona Anett Kontaveit (25 de ani, 30 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. In penultimul act, Irina Begu a invins-o pe poloneza Magda Linette, 7-6…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a calificat in finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), dotat cu premii totale de 235.238 $, dupa ce a invins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2, informeaza Agerpres . Begu (31 ani, 74 WTA) a obtinut victoria…

- Jucatoarea romana de tesni Irina Begu (locul 74 WTA) s-a calificat, vineri, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Begu a trecut in penultimul act de poloneza Magda Linette (locul 51 WTA si cap de serie 6), scor 7-6 (5), 6-2. Meciula durat o ora si 45 de minute. Premiul pentru calificarea…

- Atletul Alexandru Novac s-a calificat, miercuri, in finala la aruncarea sulitei, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanul a inregistrat cea mai buna performanta personala a sezonului, de 83.27 metri. Novac s-a calificat in finala probei de pe locul 4 in grupa A si 7 la general. A doua sa incercare…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de americanca Danielle Collins, principala favorita, cu 6-4, 6-2, duminica seara, in finala turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Ruse (23 ani, 137 WTA) a incheiat astfel o serie senzationala de 13 victorii…

- Jelena Ostapenko (43 WTA) a reușit sa câștige trofeul de la Eastbourne, acesta fiind primul titlu cucerit pe iarba de fosta campioana de la Roland Garros. În marea finala, Jelena a trecut în doua seturi, scor 6-3, 6-3, de Anett Kontaveit (27 WTA).Finala a durat o ora și 5 minute…