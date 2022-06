Irina Bara nu a trecut de primul tur la Makarska Open

Stiri pe aceeasi tema

- Marin Cilici (Croatia), locul 23 ATP si cap de serie numarul 20, l-a invins pe Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, si s-a calificat in sferturi la Roland Garros. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ciocniri intre politisti si suporterii echipei Hajduk Split s-au soldat cu 35 de raniti, sambata seara, informeaza AFP, citand surse din cadrul politiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Croatia intentioneaza sa devina cea de a 20-a tara membra a zonei euro in 2023, dupa ce Parlamentul de la Zagreb a adoptat vineri un act legislativ care deschide calea pentru introducerea monedei unice la 1 ianuarie, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Croatia urmeaza sa adopte moneda euro la inceputul anului urmator, in conditiile in care cel mai probabil va indeplini criteriul de inflatie care a devenit principala provocare in procesul de aderare la zone euro, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale, Boris Vujcic, transmite Bloomberg.…

- Echipa naționala de fotbal Under 19 a Romaniei a fost invinsa marți de reprezentativa similara a Islandei, cu scorul de 3-0, in cadrul turneului desfașurat in Croația, in ultima etapa a Turului de Elita. Cu 2 victorii și o infrangere, Romania s-a calificat la turneul final al EURO 2022, conform Mediafax.…

- Premierul Croației a criticat sambata lipsa de reacție a NATO, dupa ce o drona militara lansata „de pe teritoriul Ucrainei” s-a prabușit in Zagreb, dupa ce a trecut prin Ungaria și Romania, și ele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria - drona nefiind detectata - , a declarat vineri premierul croat Andrej Plenkovic, transmite AFP, informeaza Agerpres.…

- O drona ucraineana de recunoastere s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in capitala croata Zagreb, fara sa provoace victime, a anuntat portalul de stiri 24sata, care a citat o comunicare a Ministerului de Interne croat ce mentionase prabusirea unui obiect neidentificat, relateaza EFE, scrie…