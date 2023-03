Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut loc la 104 km nord-vest de Craiova, 108 km sud-vest de Sibiu, 139 km vest de Pitesti, 164 km sud-est de Timisoara, 183 km sud-est de Arad, 185 km sud de Cluj-Napoca, 201 km vest de Brasov, 214 km est de Belgrad, 218 km est de Zemun si 224 km nord-est de Nis.Cel semnificativ cutremur din…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc, marți dimineața, in Oltenia, judetul Gorj, la o adancime de 9 kilometri, a transmis Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la 104 km nord-vest de Craiova, 108 km sud-vest…

- In ziua de 22.02.2023, 16:37:52 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 48km S de Timisoara, 75km NE de Belgrade, 75km NE de Zemun, 96km S de Arad, 96km E de Novi Sad, 124km SE de Szeged, 201km S de Oradea, 233km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe Richter s-a produs, sambata, 18 februarie, in Oltenia, judetul Gorj, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), citat de Agerpres . Seismul de sambata seara a avut loc la o adancime de 15 km, in apropierea urmatoarelor…

- Activitatea seismica din judetul Gorj ramane intensa și va continua timp de aproximativ o luna, a transmis vineri, 17 februarie, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „Nu excludem și posibile replici mai puternice”, a informat INFP. Instituția a anunțat ca se inregistreaza…

- INFP: In ziua de 17.02.2023, 11:11:41 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca,…

- Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului, susține ca seismul care a avut loc, luni, in Gorj nu este un lucru neobișnuit. Seismologul spune ca evenimentul seismic din Oltenia nu are legatura nici cu ce se intampla in Turcia, dar nu poate provoca efecte…

- „Și inainte de 4 martie 1977 a avut loc un cutremur in Gorj. Dar nu a fost cel care sa provoace Vrancea”, spune Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului. Seismologul spune ca evenimentul seismic din Oltenia nu are legatura nici cu ce se intampla in Turcia,…