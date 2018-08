Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a exclus sambata o intalnire intre iranieni si americani dupa reintroducerea sanctiunilor de catre SUA impotriva Teheranului, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Este pentru prima oara cand Iranul respinge intr-un mod atat de explicit…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni deschis unui nou acord nuclear cu regimul iranian, confirmand totodata reimpunerea sanctiunilor economice impotriva Teheranului, pe care il acuza de destabilizarea Orientului Mijlociu, scrie agerpres.ro.

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, ca spera ca omologul sau american Donald Trump va reveni la negocierile privind acordul nuclear iranian insa, pentru moment, companiile franceze trebuie sa decida singure cum sa reactioneze…