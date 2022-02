Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial responsabil de politica americana referitoare la China a declarat miercuri ca Washingtonul intentioneaza sa stabileasca obiective comune privind cooperarea economica cu tarile din regiunea indo-pacifica la inceputul anului 2022, in contextul in care Statele Unite urmaresc sa contracareze…

- Bubuiturile puternice auzite în mai multe orașe din vestul Iranului duminica dimineaț, ce au provocat panica în rândul unor locuitori, au fost rezultatul unor furtuni, a susținut un oficial al Ministerului de Interne, citat de Reuters."Dupa ce am luat legatura cu agențiile…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Rusia a primit o propunere NATO de a incepe discutiile referitoare la ingrijorarile de securitate ale Moscovei pe 12 ianuarie si o ia in considerare, a relatat duminica agentia de presa TASS, care citeaza Ministerul de Externe rus, transmite Reuters. Rusia, care a deranjat Occidentul cu o desfasurare…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- SUA au afirmat miercuri, in ajunul reluarii negocierilor pentru salvarea acordului privind programul nuclear al Iranului, ca vor stabili rapid daca Iranul este in sfarsit gata sa discute „cu buna-credinta”, avertizand in acelasi timp ca fereastra devine „foarte, foarte ingusta”, noteaza AFP. Uniunea…

- Credincioșii catolici care sfideaza principiile și valorile bisericii fara sa se caiasca nu ar trebui sa primeasca taina impartașaniei, este poziția reafimata de episcopii din Statele Unite, care s-au reunit in cadrul unei conferințe la Baltimore . Prelații nu au impus insa nicio interdicție explicita…