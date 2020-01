Iranul consideră armata americană și Pentagonul drept entități teroriste De asemenea, Parlamentul iranian solicita guvernului alocarea a 200 de milioane euro pentru Forța Quds, care face parte din Corpul Garzii Revoluției Islamice (IRGC), pentru a se razbuna pe SUA, dupa asasinarea generalului-locotenent, Qassem Soleimani. Parlamentarii iranieni au votat in unanimitate proiectul de lege. Potrivit noului act legislativ, „toți membrii Pentagonului, comandanții lui, ca și companiile și institutele afiliate acestuia, precum și cei care au ordonat asasinarea generalului-locotenent martir, Hajj Qassem Soleimani”, sunt teroriști.



