Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Teheran a declarat luni ca Statele Unite ar trebui sa ridice sanctiunile impotriva Iranului si sa garanteze ca nu se vor repeta greselile guvernului condus de fostul presedinte american Donald Trump, transmite Reuters.



Said Khatibzadeh a adaugat, la conferinta de presa saptamanala, ca in aceste conditii "vom putea discuta in cadrul JCPOA" (Joint Comprehensive Action Plan - Planul Comun si Cuprinzator de Actiune, denumirea oficiala a acordului nuclear incheiat in 2015 de Iran cu puterile internationale - n. red.).



Presedintele…