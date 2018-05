Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas (foto), ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni, in cadrul unei intruniri cu omologul sau din Moscova, ca Rusia a confirmat ca este pregatita sa respecte acordul nuclear semnat cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca, in cadrul actualului sau turneu diplomatic la Beijing, Moscova si Bruxelles, va incerca sa obtina garantii din partea semnatarilor acordului...

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, se va deplasa la Beijing, Moscova si Bruxelles pentru a discuta despre modalitati de salvare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, dupa retragerea Statelor Unite, a declarat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. Seful…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear.

- Sa vedem ce inseamna de fapt retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat de SUA, trei tari UE, Rusia si China cu Iranul in 2015.In primul rand, Washingtonul va impune din nou sanctiuni economice Teheranului.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian...