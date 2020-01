Un inalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia in considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters, potrivit Hotnews. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național Suprem de Securitate din Iran, Ali Shamkhani.”Americanii trebuie sa știe ca, pana acum, in Consiliu au fost discutate 13 scenarii de razbunare și, chiar daca va fi consens doar in cazul celui mai ușor scenariu, punerea lui in aplicare poate fi un coșmar istoric pentru americani”, a declarat Shamkhani. Presedintele…