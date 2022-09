Iran: Zeci de morţi şi sute de arestări în urma protestelor care continuă Noi demonstratii au avut loc sambata seara in Iran in semn de protest impotriva mortii tinerei Mahsa Amini, in pofida unei represiuni care s-a soldat cu moartea a 41 de persoane si sute de arestari in opt zile, transmite AFP. Autoritatile neaga orice implicare in moartea tinerei pe 16 septembrie, la trei zile dupa ce fusese arestata pentru incalcarea codului vestimentar islamic. Manifestantii nu inceteaza sa isi strige furia in fiecare seara de la moartea tinerei originare din zona Kurdistanului (nord-vestul Iranului). O inregistrare video devenita virala, filmata sambata seara, arata o femeie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

