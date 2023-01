Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost executati sambata in Iran, dupa ce au fost condamnati pentru uciderea unui paramilitar in timpul protestelor provocate de moartea unei tinere kurde in custodia politiei, a anuntat agentia judiciara, citata de AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Alte 11 persoane au primit pedepse cu inchisoarea, potrivit presei de stat, citata de The Guardian . Dintre cele 16 persoane condamnate pentru uciderea voluntarului paramilitar, trei sunt minori. Cei 16 au fost acuzați de uciderea lui Ruhollah Ajamian, membru al Basij, o ramura de voluntari paramilitar…

- Procurorul general al Iranului, Mohammad Jafar Montazeri, a anuntat ca Politia moravurilor a fost desfiintata de autoritatile competente, a informat duminica agentia de presa Isna, transmite news.ro. "Politia moravurilor nu are nimic de-a face cu justitia", a spus Montazeri sambata seara. "Politia moravurilor…

- Peste 700 de detinuti au fost eliberati de vineri, dupa victoria Iranului cu Tara Galilor, scor 2-0, de la Cupa Mondiala, anunta AFP. "In urma unui ordin special al sefului sistemului judiciar dupa victoria echipei nationale de fotbal impotriva celei din Tara Galilor, 709 detinuti au fost eliberati…

- Jucatorii lui Carlos Queiroz au intonat azi imnul Iranului, dar protestul fata de situatia din tara a continuat in tribune. O fana plange cu lacrimi de sange si tine in maini un tricou cu numele Mahsei Amini, una dintre victimele regimului de la Teheran, scrie hotnews.ro. In ultima perioada, peste 400…

- Ciocnirile au avut loc in orașul natal al lui Mahsa Amini, cand mii de oameni s-au adunat pentru a marca 40 de zile de la moartea ei, potrivit The Guardian . „Forțele de securitate au tras cu gaze lacrimogene și au deschis focul asupra oamenilor din Piața Zindan, orașul Saqqez”, a scris pe Twitter Hengaw,…

- Ali Tehrani, cleric și dizident iranian, a incetat din viața la varsta de 96 de ani. Tehrani a fost cumnatul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Nascut Ali Moradkhani, șeicul Tehrani s-a casatorit cu sora lui Khamenei, Badri, in 1962. In pofida relațiilor la nivel inalt ale familiei sale,…

- Comandantul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Iranului, Hossein Salami, acuza Occidentul de urzirea unor ”revolte” in mai multe scoli si denunta o ”invazie culturala, politica si securitara” in Iranul zguduit de o contestare dupa moartea, in urma cu o luna, a lui Mahsa Amini, relateaza…