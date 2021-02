Stiri pe aceeasi tema

- Iranul dispune de doua ”cascade” de centrifuge perfectionate, cu o capacitate de imbogatire a uraniului de aproape patru ori mai mare decat a celor instalate initial la instalatia de la Natanz, a anuntat marti reprezentantul Republicii islamice la Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA),…

- Directorul financiar al BioNTech, Sierk Poetting, a precizat și ca din 15 februarie vor fi reluate livrarile dozelor care trebuiau trimise in primele trei luni ale anului. Anuntul companiei germane a venit cu cateva ore inaintea unei reuniuni a cancelarului Angela Merkel cu inalti oficiali, unde se…

- Executivul comunitar cere laboratorului britanic sa-i livreze vaccinurile produse in cele doua uzine din Regat, dupa ce AstraZeneca a avertizat vineri ca nu poate furniza UE in primul trimestru al anului decat un sfert din dozele promise. Intre timp, la o uzina de condiționare a vaccinului din Țara…

- Iranul a adus la cunostinta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) dorinta sa de a produce uraniu imbogatit la 20%, dincolo de pragul stabilit prin Acordul de la Viena din 2015, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei ONU, citat vineri de AFP."Iranul a informat Agentia despre intentia…

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Iranul dupa mai multe atacuri cu rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, in Irak, declarand ca va trage la raspundere Teheranul daca se va inregistra vreun deces in randul personalului de acolo, informeaza dpa. "Un sfat prietenos si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va convoca o reuniune a membrilor pentru discutii pe tema strategiilor pentru contracararea unei noi tulpini de coronavirus, mai contagioasa, care a aparut in Marea Britanie, a anuntat marti directorul biroului pentru Europa al institutiei, relateaza Reuters. Nu…

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…