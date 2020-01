Comunicatul emis de Statul Major al fortelor armate iraniene in care recunoaste doborarea, ''dintr-o eroare umana'', a avionului companiei Ukraine International Airlines, in care au murit 176 de persoane, conform traducerii realizate de agentia France Presse din limba persana (farsi):



''Catre natiunea nobila si revolutionara a Iranului islamic:



In urma accidentului sfasietor al prabusirii unui avion comercial Boeing al Ukraine (International) Airlines la primele ore ale zilei de miercuri (8 ianuarie 2020) si in mijlocul unui atac contra bazei Americii…