Irak: Preşedintele promite alegeri anticipate sub o nouă lege electorală. Premierul, dispus să demisioneze Intr-o interventie televizata, Barham Saleh a declarat ca premierul Adel Abdel Mahdi 'accepta sa demisioneze' daca blocurile din parlament se pun de acord asupra unui inlocuitor acceptabil, pentru a respecta cadrul constitutional si legal'. In ce priveste soarta lui Abdel Mahdi, 'vreau sa va asigur ca, in calitate de presedinte al republicii, voi aproba desfasurarea de alegeri anticipate in cadrul unei noi legi electorale si sub supervizarea unei noi Comisii electorale', a adaugat el. Conform presedintelui, noua lege electorala trebuie supusa la vot in parlament saptamana viitoare. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

