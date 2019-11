Irak: Premierul Adel Abdul Mahdi anunţă că îşi va prezenta demisia Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a anuntat vineri ca isi va prezenta demisia in parlament, la cateva ore dupa ce autoritatea siita suprema a tarii a indemnat forul legislativ sa-i retraga increderea, relateaza AFP si Reuters. Anuntul premierului a provocat o explozie de bucurie in piata Tahrir din Bagdad, epicentrul miscarii de contestare care cere de doua luni schimbarea sistemului si a clasei politice considerate corupte si incompetente. El survine dupa ce mai devreme vineri marele ayatollah al Irakului Ali Sistani a facut apel la schimbarea guvernului de la Bagdad, dupa una din cele mai sangeroase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

