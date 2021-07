Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis un mesaj de felicitare Patriarhului Daniel la implinirea varstei de 70 de ani - anunta Basilica, agentia de presa a Patriahiei Romane. Preafericitul Daniel (Dan-Ilie Ciobotea pe numele de mirean) este nascut la 22 iulie 1951, in satul Dobresti, comuna Bara, Timis.

- Un incident de la Patriarhia Romana a incins spiritele, pe tema inamicitiei dintre Preafericitul Daniel (care isi serbeaza la 22 iulie aniversarea de 70 ani) si InaltPreasfintitul Teodosie al Tomisului.

- Presedintele Klaus Iohannis il va decora, joi, pe patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni. Potrivit agendei sefului statului, ceremonia de decorare incepe la ora 17:00.Joi, Patriarhul Daniel implineste 70 de ani. Patriarhia Romana a anuntat…

- Conducerea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) i-a refuzat lui IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, avansarea in ierarhia interna și transformarea in mitropolit. De asemenea, lui IPS Teodosie i se aduc acuzații grave. Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca IPS Teodosie „nu s-a bagat la blat și a scos…

- Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a facut miercuri un apel pentru incetarea conflictului dintre Israel și militanții palestinieni și "restabilirea pacii inter-etnice și religioase in Țara Sfanta". El a transmis ca se roaga pentru incetarea confruntarilor și spera ca pacea va…

- Mai multe ONG-uri au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) și solicita Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) sa se delimiteze de afirmațiile controversate facute de Inaltpreasfințitul Teodosie cu privire la femei. BOR se afla in centrul unui nou scandal, dupa ce arhiepiscopul Tomisului,…

- Mii de polițiști și jandarmi vor actiona in noaptea de Inviere si in ziua de Paste in București. Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei au transmis intr-o conferința de presa transmisa de Digi24 ca organizarea petrecerilor private este interzisa, iar participanții risca amenzi. In ceea ce privește slujba…

- Peste 500 de jandarmi au participat, in aceasta saptamana, la activitati de donare sange, cantitatea colectata fiind de peste 200 de litri, in cadrul campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata!", realizata in cooperare cu Patriarhia Romana si Centrul de Transfuzie Sanguina din cadrul Spitalului Militar…