- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. In vestul si sudul Germaniei au aparit cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus…

- Italianul confirmat cu coronavirus și internat la Rimini la o zi dupa ce a plecat din Romania, unde a stat 5 zile, la socrii lui din Bilteni – Gorj și in județul Dolj, a fost surprins pe camerele de luat vederi pe strada, dar și in sediul Primariei Bilteni. Imaginile de pe camerele de supraveghere din…

- Cesare Emendatore, un italian in varsta de 71 de ani confirmat cu coronavirus a fost 5 zile in Romania, in perioada in care se presupune ca ar fi fost conragios.Autoritațile romane au stabilit ca italianul a intrat in contact cu aproximativ 50 de persoane, insemnand pasagerii din avioanele cu care a…

- Extradat recent in Romania, unul dintre cei mai periculoși interlopi de la noi, care de-a lungul anilor a semanat teroare in toate țarile europene in care și-a extins afacerile cu carne vie, a devenit o victima a virusului ucigaș COVID 19!

- Niciun caz de coronavirus nu a fost confirmat pana acum in Romania, au anuntat marti autoritatile. Totusi, nu mai putin de 21 de romani se afla in carantina, dupa ce au revenit in tara din zone afectate de coronavirus. Alte persoane, in cazul carora riscul este mai mic, se afla in izolare la domiciu.Potrivit…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Klaus Iohannis a convocat o ședința a CSAT, din cauza epidemiei de coronavirus, și cere politicienilor sa nu speculeze situația in care se afla Romania. Facem precizarea ca Italia, țara cu cei mai mulți romani din diaspora, peste 1.200.000, are cele mai multe cazuri de coronavirus din Europa, iar…

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…