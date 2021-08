Ipocriții lui Barna Mai mult decat sa scandalizeze o țara intreaga USR PLUS nu reușește sa faca. Politica practicata de neomarxiștii lui Dan Barna nu are legatura cu morala creștina și fibra naționala a romanilor. Este mai degraba o adunatura de jumatați de idei scapate de sub control. Cu un tupeu gros, pe care nici liberalii de rit […] The post Ipocriții lui Barna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului. „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna – n.r.) si o sa facem tot ce e mai…

