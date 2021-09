IPJ Buzău angajează polițiști din sursă externă Inspectoratul de Politie Județean Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, str. Chiristigii, nr. 8-10, județul Buzau, organizeaza concurs cu recrutare din sursa externa, pentru ocuparea a 7 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, specialitatea ordine publica, prin incadrare directa din sursa externa a persoanelor cu studii corespunzatoare … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

