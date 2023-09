IPJ Arad: Sanctiuni aplicate de politistii rutieri Ordine de protectie provizoriiLa data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, politistii Sectiei 6 Rurala Beliu au fost sesizati despre un scandal in familie, in Cermei. Din cercetari a reiesit ca, un barbat de 45 de ani, cetatean macedonean, pe fondul unui conflict, si ar fi agresat fizic concubina. Pe numele barbatului a fost emis un ordin de proterctie provizoriu.A mai fost emis, de politistii orasului Lipova, un ordin de protectie provizoriu, pe numele unui barbat de 29 de ani, din local ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femei agresate de parteneri, la Cricau și Miraslau. Polițiștii au emis ordine de protecție și au deschis dosare penale Doua femei din comunele Cricau și Miraslau au fost agresate de partenerii lor. Polițiștii au emis ordine de protecție și au intocmit dosare penale pe numele barbaților. Potrivit IPJ…

- Politistii rutieri din Bucuresti au aplicat o suta de sanctiuni contraventionale si au constatat 16 infractiuni, in urma unei actiuni de amploare care a vizat cresterea gradului de ordine si siguranta rutiera pe drumurile publice. Zece soferi au fost depistati sub influenta substantelor interzise.”La…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din Arad au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecinte grave, precum si pentru constientizarea, de catre participantii la trafic, a pericolelor la care se expun, prin nerespectarea regulilor de circulatie.…

- Nr. 102 198 din 26 Iulie 2023 Ordin de protectie provizoriu emis de politistii ialomiteni Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Stelnica au fost sesizati in data de 26 iulie a.c. cu privire la faptul ca un tanar de 28 de ani, din localitatea Facaeni, si ar fi agresat parintii. In urma verificarilor…

- Duminica, 23 iulie, la ora 15.35, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat despre faptul ca tatal sau provoaca scandal la domiciliu și i-a distrus telefonul mamei sale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima de 51…

- Poliția in acțiune: Sancțiuni de peste 10.000 de lei aplicate la Darabani in piața produselor agricole Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, cu sprijinul Secției de Poliție Rurala nr. 7 Darabani și a jandarmilor au acționat la data de 9 iulie 2023 in zona piețelor din Darabani și Coțușca,…

- Nr. 419 din 30 iunie 2023 BULETIN DE PRESA Sanctiuni aplicate de politistii rutieri In ultimele 24 de ore, politistii rutieri argeseni au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in mod deosebit a conducerii sub influenta alcoolului sau…