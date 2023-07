iPhone 15 ar putea primi o versiune roz; Ce alte culori apar? Daca Crimson Red pare sa fie culoarea speciala a lui iPhone 15 Pro, iPhone 15 ar putea sosi intr-o versiune roz. Pe langa roz avem parte si de verde si galben, toate optiuni care revin de la generatii trecute. Scaparile legate de design vin de la ShrimpApplePro, care a descoperit o postare pe Weibo a unui angajat Foxconn. Gigantul american va lansa o versiune de baza a lui iPhone 15 in nuante light, pe langa Midnight si Starlight. Va include si culori ca verde, roz si galben. E ciudat ca in leak nu apare deloc albastrul, deci Apple nu ar avea vreun plan pentru un iPhone 15 albastru. Versiunea… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seria iPhone 15, care va fi lansata anul acesta, ar urma sa aiba in dotare baterii mai mari, care sa aduca un plus de autonomie, dar sa si creasca greutatea telefoanelor. Presa din China, care citeaza surse anonime din cadrul Foxconn, sustine ca Apple va folosi baterii mai mari decat anul trecut pe…

- Presa din China, care citeaza surse anonime din cadrul Foxconn, sustine ca Apple va folosi baterii mai mari decat anul trecut pe toate modelele din cadrul seriei iPhone 15. iPhone 15 va avea o baterie de 3,877mAh (de la 3,279mAh). iPhone 15 Plus va trece la o baterie de 4,912mAh (de la 4,325mAh). iPhone…

- Apple este cunoscuta pentru inovațiile sale in domeniul tehnologiei, dar și pentru secretomania sa. De aceea, orice informație despre noile modele de iPhone este așteptata cu nerabdare de fanii marcii. Anul acesta, Apple ar urma sa lanseze seria iPhone 15, care promite sa aduca o serie de imbunatațiri…

- O noua scapare despre iPhone 15 Pro ne-a sosit astazi, cand aflam ca telefonul va sosi la toamna in nuanta Crimson Red. iPhone 15 va sosi pe o nuanta speciala de verde. Avem detalii mai jos. Conform sursei, iPhone 15 Pro, iPhone 15 si iPhone 15 Plus ar urma sa fie disponibile in noi nuante de culoare.…

- Gama iPhone 15 va avea baterii semnificativ mai mari la toate modelele, potrivit unei surse Foxconn care a vorbit cu ITHome, scrie macrumors.com. Informațiile susțin ca iPhone 15 va avea o baterie cu 18% mai mare, iPhone 15 Plus și iPhone 15 Pro o baterie cu 14% mai mare, iar iPhone 15 Pro Max o baterie…

- Apple a lansat pe 5 iunie, pe langa iOS 17 si headsetul Apple Vision Pro si un nou MacBook. E vorba despre un MacBook Air, care acum vine cu diagonala de 15 inch. E vorba despre 15.3 inch pentru a fi mai precis, iar Apple afirma ca noul ecran Retina ofera 500 de nits de luminozitate si afiseaza 1 miliard…

- Societatea Nova Hydrogen Production S.R.L., parte a grupului E-Infra, anunța inceperea derularii proiectului „Centrala Hidrogen 5MW- Nervia”, la Turda, proiect finanțat prin PNRR, precizeaza Economica.net. Practic, este vorba despre “crearea unei centrale cu capacitate de 5MW de producție de hidrogen…

- PSD vrea sa schimbe total imaginea celui mai sarac sector din București! Rareș Opinca, consilier general PSD, a fost in inspecție in Sectorul 5, acolo unde a verificat stadiul lucrarilor și a vorbit cu oamenii. ”Acolo unde este nevoie, corectam și sancționam constructorii - pentru ca am avut mai…